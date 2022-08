Christiaan (58) is één van de laatste schoenmakers van Gent: “Vroeger herstelde ik 100 schoenen per week, nu maar 35 meer”

GentHet is een uitstervend beroep, schoenmaker. In Gent is Christiaan Van den Bosch (58) bij de laatste. “Toen mijn vader begon, waren er nog 330 schoenmakers in de stad”, zegt hij. “Nu zijn we maar met 13 meer. Verspreid over heel Gent, met deelgemeenten bij.” De grote boosdoener? Sneakers.

‘Chris en Leon’ staat er op het raam van Christiaan zijn schoenmakerij, waar de deur altijd open staan, ook in de winter. Waar de schoenen worden teruggeven in broodzakken. “Leon was mijn vader”, verduidelijkt Chris. “De grote meester. Vijf jaar naar elkaar werd hij verkozen tot beste schoenmaker van het land. Ooit heeft hij een handdruk gekregen van koning Boudewijn. 21 jaar geleden is hij overleden, maar ik vertik het om zijn naam van het venster te halen.”

Christiaan is nu zelf al veertig jaar schoenmaker, de derde generatie binnen zijn familie. “Mijn grootvader was schoenmaker bij het Belgisch leger. Toen hij terugkwam, zei hij tegen mijn vader: word schoenmaker, daar zit toekomst in. Zodus is mijn vader in de leer gegaan bij een bekende schoenmaker in Gent. Tegenwoordig is het een uitstervend beroep, we hebben gewoon geen werk meer. Vroeger herstelde ik 100 schoenen per week, nu maar 35 meer. ”

Volledig scherm Kenmerkend aan schoenmakerij Chris en Leon: de schoenen in broodzakken. © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm Christiaan aan zijn naaimachine. © Wannes Nimmegeers

Hell’s Angels

De grote boosdoener? Sneakers. “89 procent van de schoenen die nu op de markt zijn, kan je niet meer herstellen. Er zijn schoenmakers die het doen, maar na twee weken komen de zolen toch weer los. Ze zijn ook verschrikkelijk slecht voor je enkels, je knieën en je heupen. De kinesisten hebben er hun werk mee, maar wij verliezen er net klanten aan.”

Dus focust Chris zich op de overige 11 procent van de markt. Zo is hij al jaren de vaste schoenmaker van schoenontwerpster Virginie Morobé. Hij naait ook al dertig jaar de emblemen op de jassen van de Hell’s Angels. De Gentenaar is goed gekend in de streek, maar de gouden jaren zijn toch voorbij. “Mijn vader zijn werk bestond voor 80 procent uit zolen, daar kon je nog geld mee verdienen. Ik doe 80 procent herstellingen waar veel werk aan is, maar waar je maar 15 euro voor kan vragen.”

Over vier jaar zou Chris met pensioen kunnen en toch is hij geneigd om langer door te gaan, ondanks dat hij veel minder werk heeft. “Ik doe het gewoon te graag”, zegt hij. “Dit is mijn drijfveer. Ik ben hier nog nooit toegekomen met de vraag: hoeveel geld ga ik vandaag verdienen? Je moet je kindjes kunnen voeden, maar de kassa is altijd bijzaak geweest voor mij.”

Volledig scherm Schoenmakerij Chris en Leon. © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm Chris zijn deur staat altijd open, of toch deels. © Wannes Nimmegeers

