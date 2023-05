Chocoladewinkel lanceert cacao-cocktails en -ijs: “We zijn de eerste in de wereld die dit doen”

Dat de Chocolade Ambassade geen gewone chocoladewinkel is, dat maken Xiao Liu en Dorien Jaenen nog maar eens duidelijk. Nu de zon in het land is, lanceren ze verfrissende drankjes gemaakt van cacao-bonen, maar ook van de schil van de bonen en het vruchtvlees errond. Samen met ijsmaker Bas lanceren ze ook bijzondere ijsjes.