Chiroleider Thomas (23) stierf bij het oversteken van E40: “Amper te vatten, we verliezen een vaderfiguur”

Wondelgem/AalterEen auto met lege brandstoftank. Dat was de reden waarom Thomas Van den Bremt (23) zondagochtend op zoek ging naar hulp aan de E40 in Aalter. Hij stak de snelweg over, maar werd jammerlijk gegrepen door een voertuig. De jongeman, die opgegroeide in Wondelgem, was op slag dood. “Thomas was een toeverlaat voor onze leden”, klinkt het bij Chiro Heilig Hart. “Het is allemaal nog onrealistisch wat er is gebeurd.”