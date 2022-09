'Chili voor Willy': drie dagen lang vegan chili tijdens het weekend van Werelddierendag

Dat gebeurt onder de naam ‘Chili voor Willy’, waarbij het varkentje Willy de mascotte is en symbool staat voor alle varkens die het slachtoffer zijn van de vleesindustrie. “Willy is intussen vier jaar oud. Dat is ongeveer 6 keer zo oud als de meeste vleesvarkens. Hij kwam via een omweg bij Forrest & Friends terecht en mag daar de rest van zijn leven doorbrengen. De meeste varkens in Vlaanderen hebben minder geluk. Zij groeien op in een grote stal met weinig bewegingsruimte, zien bijna nooit daglicht en worden na 6 maanden op de vrachtwagen richting slachthuis gezet. Willy staat symbool voor alle varkens die het slachtoffer zijn van de vleesindustrie. Het is onder andere voor hen dat EVA/ProVeg zo hard werkt om ons voedselsysteem te verplantaardigen."