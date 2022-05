Chef-kok Tom (35) heeft nog maar twee tot drie jaar te leven: “Je verwacht altijd dat er ergens nog wel een oplossing is”

Gent‘Alles komt goed’ staat er op zijn arm geschreven. Toch kreeg Tom Van Lysebettens, chef van het gerenommeerd restaurant Cochon de Luxe, te horen dat hij nog maar twee tot drie jaar te leven heeft. We spraken hem en zijn vrouw Alison Roels (34) over hoe dat nieuws aankwam, over hun kinderen, over wat ze nog willen doen, en over het restaurant. “Een nieuwe blik op het leven heb ik nog steeds niet. Ik ben nog even gefrustreerd als ik vrijgezellenfeestjes of bierkarren zie.”