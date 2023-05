Chauffeur moet auto onmiddellijk 15 dagen aan de kant laten staan na patsergedrag

Dergelijk rijgedrag wordt in de volksmond weleens ‘patsergedrag’ genoemd. Het gaat dan vooral over te snel rijden, fors optrekken met veel kabaal en onreglementair inhalen. Het rijbewijs van de bestuurder in kwestie werd in opdracht van het parket onmiddellijk ingetrokken voor de periode van 15 dagen. De wagen werd in de klemmen gezet tot de wagen kan worden opgehaald door iemand met een rijbewijs. De politie benadrukt dat ze patsers uit het verkeer zal blijven halen. “Verkeersveiligheid is een belangrijk maatschappelijk thema daarom blijven we hier samen met het Parket op inzetten”, klinkt het resoluut.