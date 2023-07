Chauffeur lichtgewond na slippartij door watergladheid op E17 richting Gent

NET OPEN. Maak kennis met de taartjes van ‘Tartelette’: na pop-up strijken Maurits (33) en Lies (30) voorgoed neer in Gent

De taartjes, bedoeld voor één persoon, zouden in een sterrenzaak niet misstaan. Maar in Gent is de ‘Tartelette’ van patissiers Maurits van Lookeren Campagne en Lies Dhont gewoon te proeven tussen het shoppen door. De zaak, vlakbij het Sint-Baafsplein, is amper een goede week open en al meteen een hit. “We veranderen ons aanbod naar gelang de seizoenen”, zegt Lies.