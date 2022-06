Chauffeur heeft meer dan honderdmaal de toegestane hoeveel cannabis in zijn bloed: “U zal moeten kiezen tussen uw jointjes of u rijbewijs.”

De jongeman reed op een meiavond na een bokstraining van Zelzate naar Gent op de R4, wanneer hij door een politiepatrouille aan de kant werd gezet. “Ik had nochtans geen enkele verkeersovertreding begaan, maar ik vermoed dat die politiemensen mijn nummerplaat hebben ingegeven en ze gezien hebben dat ik al een paar keer gepakt was voor drugsfeiten in het verkeer”, zuchtte de twintiger bij de politierechter. De man legde ook deze keer een positieve speekseltest af. Later bleek dat hij 2681,9 25 ng/ml THC in zijn bloed had. Dat is maar liefst 100 keer meer dan de toegelaten hoeveelheid van 25 ng/ml.