Charlotte (22) opent koffie- en theewinkel in Burgstraat: “Ook koekjes, artisanale smeerpasta’s en honing”

GentOp twee minuten wandelen van het Gravensteen is pas een nieuwe winkel geopend: Relaxation. Gevuld met koffie, meer dan 50 soorten thee, koekjes, artisanale smeerpasta’s, confituur en honing. De 22-jarige Charlotte Groetenbril maakt je met veel plezier wegwijs in het aanbod dat ze zorgvuldig selecteerde.

Charlotte volgde zes jaar koksschool, drie jaar hotelmanagement en een opleiding tot barista, want koffie en thee hebben haar altijd enorm gefascineerd. De afgelopen twee jaar werkte ze in de horeca, maar ze droomde er al heel lang van om haar eigen zaak te starten. Zo is Relaxation geboren in de Burgstraat. De ene wand van de winkel staat vol thee: 54 soorten om precies te zijn. Van klassiekers – zoals zwarte en groene thee – tot speciallekes – zoals jasmijnparels. Op het einde kan je kiezen voor twee soorten koffie, die kan je in bonen of gemalen meenemen naar huis.

Volledig scherm Charlotte Groetenbril van Relaxation in de Burgstraat. © Jill Dhondt

Rechtover de wand met thee en koffie: planken vol ambachtelijke producten. Zoals confituur van Wildiers, tegen Brussel. “Zij werken nog op ouderwetse wijze”, glundert Charlotte. “Zonder toegevoegde suikers, behalve in de confituur met abrikoos.” Boven de confituur staan verschillende smeerpasta’s – hazelnoot, speculoos en chocolade – en honing uit Brugge. Nog te vinden op de rekken: koekjes, van kletskoppen over zandkoekjes tot speculoos. Aan de kassa kan je nog passende kopjes, borden of kannen uitkiezen om nog meer te genieten van je thee, koffie en zoetigheden. “Ik verkoop ook geschenkdozen en een rekje met tien buisjes met telkens een andere thee in. Uit elk buisje haal je vier tot vijf koppen thee.”

In september gaat Charlotte nog een opleiding volgen tot theesommelier, om haar klanten nog beter bij te staan en om workshops te kunnen geven. Tegen oktober zal ze ook peperkoek en chocoladerepen in haar aanbod hebben. “Ik ga nog uitbreiden, maar er is nu al heel veel interesse. Het is een hele leuke straat met veel passage. Op twee minuten wandelen van het Gravensteen, maar toch niet pal in het centrum.”

Relaxation, Burgstraat 145, 9000 Gent. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur.

