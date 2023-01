Centrum Gent trok gemiddeld 265.000 bezoekers per maand in 2022: “Een vierde komt uit het buitenland”

GentDe centrale winkelas van Gent trok gemiddeld zo’n 265.000 bezoekers per maand in 2022. Vooral juli en december waren populaire maanden om naar het centrum af te zakken. Het merendeel van de bezoekers kwam uit het binnenland, een vierde tot een zesde uit het buitenland – vooral Nederland.

Een dik jaar – van september 2021 tot december 2022 – hebben de Stad Gent en telecomoperator Proximus de drukte in het centrum gemeten. Van de verschillende sfeergebieden kreeg de centrale winkelas – de Veldstraat, Korenmarkt en de Langemunt – de meeste bezoekers over de vloer, maar ook SoGo – het gebied Kouter, Brabantdam, Kortedagsteeg – doet het bijzonder goed. Over de volledige periode werden niet minder dan 10.276.744 bezoekers geregistreerd in de centrale winkelas. Voor 2022 gaat hem om 7.834.696 bezoekers, gemiddeld 652.891 per maand.

De maand met het laagst aantal bezoekers in 2022? Of wanneer je als winkelier best jouw winkel sluit om op vakantie te gaan? Februari. De centrale winkelas trok toen 469.919 bezoekers. De drukste maand was juli, met 867.787 bezoekers. Of hoe de Gentse binnenstad overrompeld werd tijdens de Gentse Feesten. Op de tweede plaats staat december 2022, toen kreeg de hoofdwinkelas 831.988 bezoekers over de vloer.

Nog opvallend aan december 2022: hoeveel meer bezoekers er toen waren tegenover december 2021. Ongeveer 275.000 extra. De drukste dagen van december: zaterdag 10 en zaterdag 17 december met zo’n 89.000 bezoekers. Verder waren er nog pieken op 27 en 29 december met respectievelijk 82.000 en 80.000 bezoekers. Het drukste moment op die dagen lag doorgaans rond 16 uur.

Volledig scherm Koppen lopen op de Gentse Winterfeesten. © Wannes Nimmegeers

Soorten bezoekers

Over de hele periode – september 2021 tot en met december 2022 – was het merendeel van de bezoekers regionaal of nationaal. Ruim een kwart kwam uit Gent en omstreden. Regioale bezoekers kwamen vooral uit West-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant. Een derde tot een zesde – afhankelijk van de maand – van de bezoekers kwam uit het buitenland. Met Nederlanders op kop, gevolgd door Fransen en Spanjaarden (vooral in december). Ook vonden inwoners van het Verenigd Koninkrijk weer vaker hun weg naar Gent. Dat was sterk geminderd door corona en de brexit.

“Gent is duidelijk nog goed bereikbaar”, zegt een tevreden Sofie Bracke, schepen van Economie. “Dat merk je als je rondloopt in de stad en dat wordt nu ook bevestigd door deze cijfers. We bezorgen die data ook aan onze handelaars zodat zij beter kunnen plannen. Zitten ze met hun winkel in het juiste gebied? Wanneer moeten ze het meeste personeel voorzien? Op welke bezoeker richten ze zich het best? Heel handige informatie!”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.