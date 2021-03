Celine en Evelien uit Gent zijn professionele zeemeerminnen: “In mijn staart voel ik me mooi, gelukkig en sexy”

Gent Toeristen­boot­jes voelen zich vergeten groep: “Met 10 man varen doen we niet, dat is niet rendabel”

12 maart In principe mogen de toeristenbootjes op 2 april weer uitvaren, maar slechts met 10 passagiers. “Dat doen we niet, daar zijn we het over eens, unaniem over alle steden zelfs”, zegt Henk Hellemans van Rederij De Gentenaer.