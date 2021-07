Céline (38) opent winkel met enkel roze interieurspullen in hartje Gent: “Ik zie het als een kleur voor iedereen”

Een roze bijzettafel, roze bloemen, roze kaarsen, roze kussens, roze vazen. Het is meteen duidelijk: roze, daar draait het om in Rozette, een nieuwe interieurwinkel in de Onderstraat. “De babyroze koffiekan is erg in trek”, zegt zaakvoerder Céline trots. “Volgende week komen er ook fluoroze Mariabeelden binnen. We verkopen ook accessoires zoals oorbellen en laptophoezen met flamingo’s en ijsjes op. Je merkt het: geen alledaagse spullen maar echte hebbedingen. Allemaal met een roze toets.”

Waarom enkel roze, vraag je je meteen af. Céline is opgegroeid bij onthaalouders met wie ze steeds contact bleef houden. Haar vader Bob haatte roze, terwijl Céline altijd in het roze was gekleed. “Dat is altijd een mopje gebleven tussen ons twee”, lacht Céline. “Bob is spijtig genoeg gestorven in coronatijden, ik heb toen een boeket roze bloemen op zijn graf gelegd. Roze is erg in trek, merk ik. Het werkt ook rustgevend, en dat kunnen we allemaal gebruiken in deze tijden. Het wordt nog vaak geassocieerd met meisjes, maar ik zie het als een kleur voor iedereen. Er zit ook heel wat variatie in: van koraal naar lila. Iedereen kan zijn of haar ding vinden en het past in elk interieur. Oudroze is heel passend voor een klassiek interieur terwijl fluoroze het heel goed doet in een moderne setting.”