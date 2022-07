Carolien (29) is eigen LEGO-stad aan het bouwen: “Tijdens de lockdown heb ik elke week een nieuwe set gekocht”

GentCarolien Van Hoorde (29) is een huishoudhulp uit Gentbrugge, maar in haar vrije tijd houdt ze zich vooral bezig met LEGO. In haar woonkamer staat een uiterst gedetailleerde miniatuurstad van 1,5 op 3 meter waar ze al twee jaar aan het bouwen is. “Het is nog lang niet klaar, ik blijf uitbreiden zolang ik plek heb”, klinkt het.

“Gelukkig heb ik nog een tafel in de keuken”, glundert Carolien terwijl ze naar haar eetkamer kijkt die volledig ingenomen is door een mini-stad. Op de buffetkast erachter staan losse bouwwerken — van een spookhuis tot een clown — en zelfs de bloemen op de salontafel zijn van LEGO gemaakt. “Ik ben onlangs naar hier verhuisd, mijn ouders wonen hiernaast. Ik heb alles toen stuk per stuk verhuisd, set per set. Een heel werk, maar ik wou absoluut niet dat er iets verloren ging.”

Carolien was als klein meisje al verzot op LEGO. “Ik kreeg Barbies en mijn broer LEGO cadeau, heel stereotiep. Maar ik heb enorm veel gespeeld met de sets van mijn broer.” Naarmate ze ouder werd, verdween LEGO op de achtergrond, maar 2,5 jaar geleden werd haar passie opnieuw aangewakkerd toen ze een set van de Taj Mahal tegenkwam. De lichtjes voegde ze zelf toe. “Vier weken later brak de pandemie uit. Ik zag reclame voor een modulaire huizenset en heb die meteen gekocht. Toen mijn broer me vertelde dat LEGO daar elk jaar een nieuwe set van uitbrengt en dat je ze in elkaar kan klikken, is de verslaving begonnen. Tijdens de lockdown heb ik elke week een nieuwe set gekocht, met als doel een eigen stad te bouwen.”

Lees verder onder de foto's.

Volledig scherm Details van de LEGO-stad van Carolien Van Hoorde uit Gentbrugge. © Jill Dhondt

Volledig scherm Details van de LEGO-stad van Carolien Van Hoorde uit Gentbrugge. © Jill Dhondt

Volledig scherm Details van de LEGO-stad van Carolien Van Hoorde uit Gentbrugge. © Jill Dhondt

Intussen is het grondplan van de stad niet minder dan 1,5 op 3 meter groot. Elke centimeter is met zorg ingevuld: door straatstenen, bloemperken, straatlantaarns een park en 15 huizen. 14 daarvan komen uit bestaande sets, eentje – de pianowinkel – is een eigen ontwerp van Carolien, net zoals de straat en het park. “Per gebouw moet je toch 2 uur rekenen om het te bouwen, maar ik doe dat nooit in één zitting. Zo’n set kost al snel 200 euro, dus ik verspreid de tijd dat ik eraan werk. Tijdens de pandemie was dat echt een verslaving, intussen ben ik zo’n twee avonden per week bezig met LEGO.”

Ondanks dat haar eettafel vol staat, blijft Carolien bouwen aan haar stad (en ook aan andere bouwwerken). “Er komt een nieuwe vloer in mijn logeerkamer. Zodra die klaar is, verhuist mijn stad naar daar. Dan kan ik die kamer volledig inrichten als LEGO-kamer.” Carolien is van plan om elke nieuwe set die LEGO uitbrengt te kopen, zodat haar stad kan blijven groeien. Of ze alle sets gaat kopen die hiervoor zijn uitgekomen? Nee. “Die sets worden elk jaar duurder, er zijn er bij die rond de duizend euro kopen. Dat heb ik er nu ook niet voor over. Ik krijg wel korting met mijn LEGO-vip-account, maar dat is toch veel geld.”

In beeld

Wie niet genoeg kan krijgen van Carolien haar creaties, kan haar volgen op Instagram. Daar deelt ze regelmatig beelden van haar stad, van losse bouwwerken, van ‘stillevens’ en van LEGO-mannetjes die ze mee op wandel neemt. “Dan zet ik die op een grappige plek en maak ik foto’s”, besluit Carolien. “Ik vind het tof om mijn werk tentoon te stellen, maar ik ben ook gewoon graag bezig met fotografie. Het is mijn tweede passie, na LEGO.”

Volledig scherm Taj Mahal uit LEGO op de buffetkast van Carolien, de lichtjes voegde ze zelf toe. © Jill Dhondt

Volledig scherm Zelfs de bloemen op tafel zijn van LEGO gemaakt. © Jill Dhondt

