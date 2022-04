Carl Devos fileert het Gentse stadsbestuur. “Deze coalitie is dood”

Na goed drie jaar besturen, nam HLN het bestuursakkoord voor Gent onder de loep. Uit 54 pagina’s vage en minder vage beloften werden 20 concrete actiepunten geselecteerd en geëvalueerd. Daar liet Carl Devos zijn licht over schijnen, en echt lovend is hij niet, over ons stadsbestuur. “Het volledige bestuursakkoord evalueren, is moeilijk, maar ik denk dat ik weinig nieuwe dingen zeg als ik stel dat deze coalitie dood is” zegt politicoloog Carl Devos onomwonden. “Ze hing van bij het begin al slechter aan elkaar in vergelijking met de vorige, en sinds bekend werd dat er een ‘Lijst van de Burgemeester’ komt en Watteeuw niet meer mag meedoen, is het helemaal gedaan. Dat heeft - halverwege de rit - een definitieve knauw gegeven aan dit bestuur. Het ging al niet goed, maar sinds die breuk werkt het helemaal niet meer.”