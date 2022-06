Cargill opent nieuwe biodieselfabriek in Gentse haven: “Biodiesel produceren voor jaarverbruik van 10.000 trucks”

Cargill nam in 2007 al een eerste biodieselfabriek in gebruik. Die installatie was al goed voor 420.000 ton biodiesel op basis van koolzaad- en zonnebloemolie. “En er is nog ruimte voor verdere uitbreiding in de toekomst op onze site”, zegt Steven Matthys, plant manager van Cargill Gent. Om het belang van de investering, goed voor 143 miljoen euro, aan te stippen was ook Dave MacLennan, de CEO van Cargill, naar Gent afgezakt.

De Amerikaanse agroreus speelt met zijn tweede biodieselfabriek op zijn Gentse site in op de strengere Europese wetgeving voor biobrandstoffen die het verwerken van afvaloliën moet stimuleren. In het verleden was het bijzonder moeilijk om hernieuwbare brandstoffen met lage koolstofuitstoot te ontwikkelen voor de scheepvaart en het zware vrachtvervoer. Dat terwijl transport bijna een kwart van de Europese broeikasgasemissies vertegenwoordigt.

De nieuwe fabriek voor biobrandstof is één van de grootste in zijn soort in Europa en transformeert vloeibare afvaloliën en -vetten, zoals gebruikte bak- en braadoliën, talg en residuen van de productie van eetbare olie, tot geavanceerde biodiesel. “Ongeveer één derde van de aanvoer van afvaloliën is afkomstig uit Europa, de andere twee derde komt uit andere delen van de wereld naar Gent”, zegt Matthys.

Jaarverbruik 10.000 trucks

De jaarlijkse productie van 115.000 ton biodiesel is voornamelijk bestemd voor het wegvervoer en scheepvaart. Op langere termijn kan Cargills diesel ook dienen als grondstof voor de bio-industrie. “115.000 ton biodiesel is het equivalent van het jaarverbruik van 10.000 trucks of 150.000 wagens”, verduidelijkt Alexis Cazin, Managing Director voor Cargill Biodiesel & Carbon EMEA. “De elektrificatie van personenwagens voltrekt zich momenteel, maar voor vrachtwagens en de scheepvaart vormt biodiesel een belangrijke tussenstap naar aandrijving op elektriciteit en waterstof. Deze oplossingen slaan een brug naar een koolstofvrij transportsysteem voor de toekomst.”

De nieuwe biodieselfabriek is goed voor twintig extra jobs bovenop de bestaande 150 jobs bij Cargill Gent. Wereldwijd telt het bedrijf 155.000 werknemers verspreid over zeventig landen. Cargill biedt al hoogwaardige, hernieuwbare oplossingen in uiteenlopende sectoren, van bouwmaterialen en schoonheids- en verzorgingsproducten tot energieopwekking en hoogwaardige chemicaliën, zoals schuim, kaarsvet en smeermiddelen.

