Caravan in Ledeberg brandt volledig uit

School­vrien­din­nen zetten actie op poten ten voordele van Turkse slachtof­fers

Lien De Schepper, Ilse Defruyt, Inge Huylebroeck en Emine Karanfil leerden elkaar kennen op de schoolbanken in het Atheneum Wispelberg in Gent. Emine is ondertussen verhuisd naar Turkije en maakt de ramp dus van dichtbij mee. Daarom zet ze een hulpactie op poten.