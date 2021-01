Cannabisplantage ontdekt op amper 50 meter van politiekantoor

OostakkerDinsdagochtend is in Oostakker op het Dorpsplein een cannabisplantage ontdekt. De Civiele Bescherming was samen met de brandweer en de politie druk in de weer om de plantage op te ruimen. Uiteindelijk werden er 800 planten vernietigd.

Over het Dorpsplein hangt een doordringende cannabisgeur. Boven restaurant Tib Asian kitchen, op amper 50 meter van het lokale politiekantoor, is dinsdagochtend een cannabisplantage ontdekt die tegen de middag werd ontmanteld door de Civiele Bescherming, in samenwerking met de politie en de brandweer van Gent. “Onze brandweermannen hebben het licht voorzien om de opruiming te vergemakkelijken”, zegt Björn Bryon van de Gentse brandweer.

Volledig scherm Grote tonnen werden gevuld met cannabisplanten. © DVEG

Er is veel bekijks van nieuwsgierige omwonenden. “We zullen nog eens in het nieuws komen”, zegt Mariette. Het Aziatisch restaurant was tot drie jaar geleden een populaire brasserie. “Wij gingen geregeld eten in Canar Bizar”, zegt Rita. “Een jaar of drie geleden zijn de eigenaars naar Portugal verhuisd. Sindsdien is de naam hier een paar keer veranderd. De huidige eigenaars zijn nooit echt open geweest. Ik heb een keer proberen bellen om eten te bestellen, maar er nam niemand op.”

Volledig scherm Rita en Mariette staan versteld van de vondst in hun Oostakker. © DVEG

De civiele bescherming werd deze ochtend gecontacteerd in verband met ‘een plantage van 5.000 planten’ in Oostakker. Uiteindelijk bleek het om een plantage van 800 planten te gaan. “De installatie was eerder amateuristisch opgesteld, van echte professionals kunnen we niet spreken”, aldus de Civiele Bescherming.