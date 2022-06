Camping Stropke nu ook officieel gered: contract voor 15 jaar getekend, dat nog verlengd kan worden

Gent Voormalige uitbaat­ster van kinderdag­ver­blijf 't Sloeber­huis­je blijft in de cel

De vrouw die de crèche ‘t Sloeberhuisje uitbaatte in de Gentse deelgemeente Mariakerke, waar een meisje van zes maanden oud gewond geraakte en later in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleed, blijft in de cel. Dat heeft de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling donderdag beslist. Davina V. werd in februari in verdenking gesteld voor onopzettelijke doding en werd toen vrijgelaten onder voorwaarden. Twee weken geleden werd ze aangehouden voor onder meer verwaarlozing.

16 juni