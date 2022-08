Camille Dhont duwt academiejaar op gang tijdens de Student Kick-Off 2022

Jobat Liegen over je vorige loon om een hoger salaris te strikken? Dit zeggen de experts

Heb je een nieuwe baan in het vizier, komt vroeg of laat het onderwerp ‘loon’ naar boven. Om je nieuwe salaris te bepalen of een goed voorstel te kunnen doen, durft een werkgever daarbij al eens vragen wat je op je huidige job verdient. Vind je dit maar een ongemakkelijke vraag en weet je er geen blijf mee? Is je huidige loon aan de lage kant en wil je een mooie promotie niet mislopen met een al te eerlijk antwoord? Jobat.be legt de kwestie voor aan hr-dienstverlener SD Worx.

