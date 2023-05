Calisthenics-kampioenschap krijgt tweede editie aan Rabot

De ‘Street Workout Cup’, het officieuze Belgisch kampioenschap voor calisthenics, gaat in augustus opnieuw door in de Arteveldestad. Dat bevestigt organisatie Barbenders. Calisthenics, een uithoudingssport die vooral buiten wordt georganiseerd, vindt steeds meer ingang in ons land. De eerste editie ging ook al door aan het Rabot, deze zomer komt er dus een tweede kamp.7