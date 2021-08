Cafés ondervinden meer verbale agressie dan vroeger: “Slechte reviews, tot daaraan toe, maar uitschelden gaat er over”

Nie pleue-ondervoor­zit­ster Marleen Van Renterghem (46) terug in Ghelamco Arena na coronacoma: “Een overwin­ning in een kolkend stadion, dat wil ik terug meemaken”

1 augustus 26 september 2020, de match KAA Gent – OH Leuven. Dat was de laatste competitiewedstrijd die Marleen Van Renterghem zag vorig jaar. Daarna was er de coronapandemie, en de ondervoorzitster van KAA-Gent-supportersclub Nie Pleue was helaas bij de slachtoffers. Eerst leek het mee te vallen, maar wat later belandde ze toch in een coma. Vandaag was Marleen blij dat ze er terug bij kon zijn, ook al speelde ‘haar’ club 2-2 gelijk tegen de Kielse Ratten. “Het gevoel om gewoon terug in de Ghelamco Arena te zijn is fantastisch.”