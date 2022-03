Cafégangers maakten het zondagmiddag te bont in 'De Staminee’: “Iedereen moet zich hier veilig en thuis voelen”

Uitbater Erion Isufaj was een kwartier voor het incident vertrokken uit de zaak. “Het is jammer dat de situatie zo geëscaleerd is. De grote politietussenkomst was wat overbodig, want dat geeft een verkeerd beeld van hoe het er in mijn zaak aan toe gaat. Mijn klanten voelen zich hier goed en er heerst hier steeds een veilige en gezellige sfeer. Vrijdag nog werd er gefeest tot 7.30 uur ‘s ochtends, zonder incidenten.” Ondanks het incident laat Erion zich niet uit zijn lood slaan. “Tot in augustus is elk weekend al vol gepland met leuke initiatieven. Komende zaterdag is er bijvoorbeeld topless bediening en op 1 april komt Disco Dasco draaien. Ik heb klanten die zelfs vanuit Aalst en Waarschoot komen omdat het hier zo aangenaam is.”