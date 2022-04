Café in centrum van Gent moet maand lang sluiten om 22 uur na herhaaldelijk klachten van buren

Gent Wat bengelt daar aan Jan Fabre’s beeld op het S.M.A.K.?

Het proces tegen Jan Fabre is gestart en dat hebben we ook in Gent geweten. Aan Fabres beeld op het dak van het S.M.A.K. bengelt sinds kort een balzak. Een duidelijk verwijzing naar de aantijgingen tegen de kunstenaar.

1 april