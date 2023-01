Café Congé doet mee met de hype. “Zondag strijkplank mee? Gratis kleine spaghetti”

GENT Zoon overlijdt in apparte­ment waar zijn vader vijf maanden geleden ook om het leven kwam: geen kwaad opzet

De man (42) die woensdagavond dood werd aangetroffen in een appartement kwam niet om het leven door toedoen van anderen. Dat laat het parket van Oost-Vlaanderen weten. De man verbleef in de woning van zijn vader in Gent. Die stierf in augustus een natuurlijke dood in dezelfde woonst.

