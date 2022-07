Café Chantant, nog steeds de ziel van de Feesten. Kan dit terug in Gent-centrum?

Vroeger was dit het centrum van de Gentse Feesten: Café Chantant. Iedereen zong mee in ‘Den Tartuffe’ tegenover het stadhuis, elke politieker wandelde wel eens binnen om een airke mee te zingen. Maar het aantal ‘bendes’ dat nog echte Café Chantant brengt, sterft uit. Buiten Noël Fack en de benden van Hubert en Jan en Wim is er eigenlijk niemand meer die het genre echt brengt.

Wim is de zoon van Willy Bart, die van de legendatische ‘Willy Bart en zijne kluts’. Die speelden jarenlang den Tartuffe plat. Toen die zaak sloot, verhuisde de Kluts naar het pannenkoekenhuis Gwenola, maar na het overlijden van Marie-Christine Rogiest kon ook dat niet meer. De opvolgers, Jan en Hubert, palmden dan de Poel in. Maar toen ook daar een wissel van uitbater kwam, verhuisden ze naar Sint-Godelieve in Wondelgem en namen ze Wim Bartolomeus mee. In de coronajaren vonden ze een stek in het Sint-Lievenscollege in de Eeklostraat, en nu zijn ze dus geland op het mooie terras van de O’Gand. Hoe geweldig zou het zijn dat dit trio de volgende Feesten weer in het centrum staat?