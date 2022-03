Bye webcam, dag prof: lessen streamen en opnemen niet meer verplicht aan de UGent

In het onderwijs valt de mondmaskerplicht weg en in code geel is er zelfs geen Covid Safe Ticket meer. Het ideale moment om ook de proffen en lesgevers de kans te geven om les te geven hoe ze dat willen. Dat lijkt tenminste het devies bij de UGent, waar de verplichting om lessen op te nemen en te streamen, wegvalt op maandag.

Met de verplichting die nu wegvalt, zouden ook de aula’s en leslokalen meer moeten volstromen. Die eerste zijn trouwens standaard voorzien op het opnemen van de les, dat kan al met één druk op de knop. De kleinere lokalen vragen meer initiatief van de verantwoordelijke lesgever. Rector Rik van de Walle gaf eerder al aan ook voordelen te zien. “Maar niet zoals we het nu hebben moeten aanpakken”, klonk het toen. “Dat is een noodmaatregel. Laat ons na de coronacrisis kijken wat we mee kunnen nemen”, liet hij toen optekenen in een interview.

“Ervaring heeft geleerd dat noch voor studenten, noch voor docenten, hybride lesgeven een optimaal resultaat geeft”, zegt Stephanie Lenoir van de UGent. “We bekijken onderdeel per onderdeel wat goed werkt. Dat betekent inderdaad dat online lesgeven niet volledig zal verdwijnen, maar we hopen nu wel meer studenten opnieuw op de campus te krijgen. Vooral in kleinere hoorcolleges waar meer discussie is, merken we dat dat beter is. Daarbij hoorden we dat veel eerste- en tweedejaarsstudenten hun jaargenoten niet kenden, ook buiten de campus. Dat willen we zeker aanmoedigen.”