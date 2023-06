Buurtkeuken van kunstencentrum CAMPO opnieuw groot succes: “Theaterseizoen feestelijk afgesloten”

En plots hangt jouw kunstwerk in het STAM: leerlingen maken eigen versie van 18de-eeuws schilderij

En dan hangt plots jouw kunstwerk in het STAM. Voor de leerlingen van lagere school De Toverberg uit Sint-Amandsberg was het vrijdag een bijzondere dag. In het stadsmuseum toonden ze voor het eerst hun versie van een schilderij uit de 18de eeuw.