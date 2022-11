Buurthuis Sint-Kruis-Winkel definitief dicht in 2023, verenigingen moeten uitwijken

Maaltijden en huisbezoeken blijven

De verenigingen en organisaties die in het Dorpspunt verzamelden, hebben intussen via buurtwerk hun behoeftes kunnen doorgeven. Wie enkel een overlegruimte nodig heeft, kan mogelijk ook in het Open Huis terecht. Maar, zo benadrukt Coddens, “er is geen plaats voor een bureau, opslagruimte of kasten, daarom zullen we de partners die dat nodig hebben, andere pistes onderzoeken”. Onder andere een container op de terreinen van de chiro of het voetbalveld wordt genoemd, maar ook een herbestemming van de kerk van Sint-Kruis-Winkel ligt op tafel. Andere opties zijn de voetbalkantine of zaal Moerlede in Mendonk.