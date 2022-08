Buurtbewoonster Kattoo (57) legt laatste dagen van Bernadettewijk vast: “De droom van elke fotograaf”

Gent Eva (34) sluit gezellige wijnbar na negen jaar: “Ik ga het missen, maar het is goed geweest”

Het is gedaan met wijnbar Evín in de Sint-Margrietstraat. Eva Van Der Gucht (34) sluit na negen jaar de deuren van haar tweede thuis. Met pijn in het hart, maar corona deed haar proeven van een rustiger leven. Afscheid nemen, dat doet ze in stijl: met een groot buurtfeest.

20 augustus