Buurtbewoner sleept stad voor vredegerecht omwille van fijnstofprobleem: “Volgende zomer beterschap, of ik eis verbod op Gentse Feesten in Baudelopark”

Elektrici­teit is duur voor iedereen: stad Gent laat kerstver­lich­ting nog slechts 8 uur per avond branden

De eindejaarsperiode komt eraan, en dat stelt ook de stad Gent voor vraagstukken qua energiekosten. “Hoewel we al sinds 2018 met ledverlichting werken en de energiekost dus laag is, gaan we toch ingrijpen", zegt bevoegd schepen Sofie Bracke (Open Vld). “Waar de kerstverlichting vroeger de hele nacht door brandde, gaat ze nu uit om middernacht.”

26 september