Burgstraat wordt middenin hoogseizoen heraangelegd, handelaars vrezen impact

De Burgstraat werd enkele jaren geleden al eens aangepakt, wat toen ook veel hinder veroorzaakte voor de handelaars, maar er was nog werk aan de winkel. De buurt vraagt al langer naar meer groen in de straat, vandaar de bijkomende werken. Er komen plantenvakken bij en ook het pleintje op de kruising met de Jan Breydelstraat wordt heraangelegd: de boom blijft er staan, er komen groen en zitbanken bij.

De bewoners en de handelaars kijken uit naar het resultaat, maar niet naar de werken die daartoe leiden. Vooral omwille van de timing. Uit een vraag van gemeenteraadslid Anneleen Van Bossuyt (N-VA) blijkt dat de werken in augustus beginnen en in oktober eindigen. “Dat is middenin het hoogseizoen voor deze toeristische buurt”, gaf ze mee tijdens de gemeenteraad. “Waarom konden deze werken niet in de winter doorgevoerd worden?”

Schepen van Stedenbouw Filip Watteeuw (Groen) gaf aan dat de werken in de Burgstraat samenvallen met een onderhoud van De Lijn van de tramsporen op het Veerleplein. “Ik vrees dat het veel hinder gaat veroorzaken, maar dat is nog af te wachten”, reageert Valentine Wanders van koffiebar Het Moment. “Ik weet bijvoorbeeld niet of ons terras vooraan zal kunnen blijven staan tijdens de werken. Gelukkig hebben we nog een terras achteraan, maar daar is het afwachten of we geluidshinder zullen ondervinden. In elk geval kijk ik positief naar de toekomst. De Burgstraat gaat er alleen maar mooier uitzien na de werken.”

Quote Ik sta niet negatief tegenover de werken op zich. Het pleintje gaat er mooier uitzien, maar het gaat mij vooral over de communica­tie Lucrèce, Klerenwinkel Garderobe

Zure appel

Voor Valentine is het afwachten hoe groot de hinder zal zijn. Voor het hotel en de handelaars vlak aan het pleintje, op het einde van de Jan Breydelstraat, is dat een zekerheid. “Ik sta niet negatief tegenover de werken op zich”, zegt Lucrèce van klerenwinkel Garderobe. “Het pleintje gaat er mooier uitzien, maar het gaat mij vooral over de communicatie. Begin januari hebben we een blanco brief gekregen van Stad Gent, je kan niet verwachten dat we dat openen. Er stond bovendien niets in over dat de straat zal afgesloten worden langs deze kant. Twee verschillende stadsdiensten hebben dat weerlegd, maar de aannemer heeft het bevestigd. Op de gemeenteraad werd het dan ook aangegeven.”

Wat de impact zal zijn van die versperring, is af te wachten. “Als je van de Graslei komt, zal je plots op een doodlopende straat komen, afgezet met hekken. Niet zo fraai. Vaste klanten gaan nog tot hier komen denk ik, maar toeristen, daar ben ik niet zo zeker van. Gelukkig loopt de communicatie met de aannemer vlot. Hij is bereid om te kijken voor een doorgang.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.