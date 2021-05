‘Burgerplicht’ schenkt massa speelgoed aan UZ Gent en AZ Sint-Lucas naar aanleiding van Suikerfeest. “We zijn gewoon allemaal Gentenaars”

Burgerplicht ontstond bij de eerste lockdown, nu al 15 maanden geleden. Het is onder aanvoeren van Ercan Cesmeli en zijn vrouw Leyla Yüksel, allebei arts in het AZ Sint-Lucas, die de beweging in gang zetten. Het begon met het leveren van mondmaskers, bloemen en eten aan de ziekenhuizen. “Maar intussen zijn we uitgegroeid tot een heuse vzw, met verschillende afdelingen", zegt Cesmeli. “Het feit dat we totaal niet politiek gebonden zijn, wekt vertrouwen bij de mensen. Het enige waar we op uit zijn, is meer samenhang in de stad. We willen dat de mensen zich meer betrokken voelen bij hun stad, dat ze van elkaar zien dat we allemaal gewoon Gentenaars zijn.”

Ondertussen zorgt Burgerplicht samen met andere verenigingen al voor een wekelijkse voedselbedeling in de Rabotwijk, maar zetten ze ook verschillende infovergaderingen over het burgerbudget op poten. “Dat doen we voor de mensen die niet zo actief zijn op internet, maar ook die het Nederlands niet echt machtig zijn. Zo zorgen we dat ook zij voorstellen kunnen indienen voor een betere stad.”

Er was behoorlijk wat werk om al het speelgoed binnen te brengen

Eigen stad

Voor Burgerplicht is het belangrijk dat het niet over religie of politiek gaat, maar over liefdadigheid. “We willen onder meer de Turkse Gentenaars tonen dat ze ook hier in eigen stad kunnen helpen, als ze aan liefdadigheid willen doen. Bij velen leeft het idee dat je mensen van je eigen religie moet helpen, maar dat is niet zo, dat wordt ook bevestigd in de moskee. Zelfs als je wil helpen in Jemen, er zijn vluchtelingen uit Jemen die in Gent wonen. Jemen is hier.”

En nu is er dus de speelgoedactie. “Na de ramadan vieren wij het Suikerfeest, waarbij kinderen speelgoed, geld of suiker krijgen. Maar we hebben heel wat Turkse ondernemers die onze vzw financieel steunen. Met dat geld hebben we nu speelgoed gekocht voor de kinderafdelingen van het UZ Gent en het AZ Sint-Lucas. Volgende keer bedienen we dan de andere ziekenhuizen." Ook andere organisaties die zich inzetten voor Gentenaars in armoede mogen in de toekomst op steun van Burgerplicht rekenen.