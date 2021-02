Burgemeester van Gent verbiedt glas en versterkte muziek: “Stop met feestjes bouwen, zo duurt het alleen nog langer”

“Daarom grijpen we in", zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld). “Ik begrijp dat het moeilijk is, zeker voor de jongeren. Buiten komen mag, maar in kleine groepen. We roepen echt op om er geen feest van te maken. Toestanden als gisteren zorgen er alleen maar voor dat het allemaal nog langer zal duren, dat we nog langer moeten wachten om naar festivals te gaan of de cafés te openen.”