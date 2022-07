Burgemeester sluit horecazaak voor een maand, na herhaaldelijke overlast

Gent TERRASTIP. Genieten in zomerbar Gazon: van witte pens tot kippen­spies­jes op de barbecue

Ook deze zomer zijn er heel wat zomerbars te vinden in Gent, maar eentje dat je zeker moet proberen is Gazon. Niet alleen omdat het gelegen is in een prachtige tuin, maar ook omwille van de eetkaart. In elke zomerbar vind je wel versnaperingen, maar wat Gazon zo bijzonder maakt, zijn de hapjes op de barbecue. Wij deden de test of dat zo lekker was als het klinkt.

11 juli