Burgemeester Mathias De Clercq na sneer richting Lichtfestival van Marcel Van der Auwera: “Te kort door bocht om er één evenement uit te pikken”

Oost-Vlaanderen heeft in de vorige golven en ook bij het begin van deze golf altijd patiënten uit andere provincies opgevangen, als de nood hoog was. Nu roept onze provincie voor het eerste zélf om hulp. Er zijn al patiënten overgebracht naar Henegouwen, omdat hier echt alles vol ligt. In De Standaard zorgde dat voor deze opmerkelijke uitspraak van Van der Auwera: “We hebben geen hard bewijs, dus het blijft gissen, maar wat ik bijvoorbeeld op het Lichtfestival gezien heb, doet me sterk vermoeden dat zo’n massa-evenement er geen goed aan gedaan heeft. Zoals er nog massa-evenementen zijn en zullen komen. Vandaar onze oproep: laten we hiermee alsjeblieft even wachten. Ja, we beseffen dat zoiets financieel pijn doet, maar het leed in de zorg en bij patiënten is ook reëel. Stel u de vraag: wat is de kostprijs van een mensenleven? Hoeveel is u dat waard?”

Die sneer naar het Lichtfestival valt op het stadhuis in Gent niet echt in goede aarde. “Het is te kort door bocht om er één evenement uit te pikken, wel integendeel, voor het Lichtfestival hebben we een hele reeks bijkomende maatregelen genomen om het op een veilige manier te laten doorgaan”, zegt burgemeester Mathias De Clercq. “Alles vond in buitenlucht plaats, het parcours was langer gemaakt, er was mondmaskerplicht, waar politie en stewards op toezagen, de bezoekers dienden in dezelfde looprichting te wandelen, we hebben geen eet- en drankstanden toegestaan op het parcours, bij drukte hebben we alternatieve routes geopend. Virologen Steven Van Gucht en Marc Van Ranst hebben het lichtfestival dat weekend zelfs verdedigd omwille van de vele bijkomende maatregelen. De situatie is overal ernstig, niet alleen in Oost-Vlaanderen. We nemen in Gent wel degelijk onze verantwoordelijkheid. We hebben twee weken geleden, nog vòòr het Overlegcomité, beslist om de intrede van de Sint, de Gentse Winterfeesten, het oudejaarsvuurwerk en onze jaarlijkse nieuwjaarsdrink te schrappen, net omdat we vonden dat we de veiligheid niet konden garanderen. Elk evenement bekijken we even kritisch, samen met onze crisiscel waarin medische experts zijn vertegenwoordigd, bij de minste twijfel laten we het niet doorgaan.”