Burgemeester Mathias De Clercq loopt zijn eerste halve marathon, zij aan zij met Cédric Van Branteghem

GENTNeen, je ogen bedrogen je niet: het was wel degelijk de Gentse burgemeester Mathias De Clercq die je kon spotten op het parcours van de Soficon marathon. De Clercq liep er, zij aan zij met Gents sporticoon Cédric Van Branteghem, zijn eerste halve marathon. Op twee uur liep hij met een spurtje over de meet aan de topsporthal. “Ik heb er echt van genoten.”

De Soficon marathon van Gent, of de halve voor de liefhebbers, gaat dit jaar coronaproof over verschillende weekends door. De opvallendste deelnemer dit weekend was zonder twijfel Mathias De Clercq, die er voor het eerst 21,5 kilometer kwam afleggen. “Ik ben nu wel heel moe maar het was echt geweldig.” De Clercq kreeg er het gezelschap van Gents ex-atleet Cédric Van Brantegem.

Tijd in het weekend

“Tijdens de coronacrisis ben ik zoals zoveel Gentenaars ook beginnen lopen”, zegt de burgemeester. “Vroeger voetbalde ik, maar regelmatig trainen zat er door mijn politieke carrière niet echt meer in. Nu kwam er op zaterdag en zondag plots veel tijd vrij. Ik heb het natuurlijk nog steeds verschrikkelijk druk, maar de typische bezoeken in het weekend vielen weg. Dus kon ik gaan lopen. Op een jaar tijd heb ik zo opgebouwd naar dit evenement.”

Volledig scherm Gents burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) en ex-atleet Cédric Van Branteghem lopen de Soficon Halve Marathon. © rv

Dat heeft opgebracht, met net twee uur op de klok zet De Clercq een scherpe tijd neer. Had dat iets te maken met zijn collega-jogger? “Ik kreeg telefoon van Cédric, een paar dagen geleden. Het is voor hem ook zes jaar geleden dat hij een halve marathon heeft gelopen. Toen hij wist dat ik hem zou lopen, vroeg hij om het samen te doen. Maar nee, op het sprintje op het einde na, hebben we niet op de tijd gelet. Het was honderd procent genieten, we hadden het weer ook mee. Fris, maar deze voormiddag zonder te veel regen. Zàlig.”

Met een sprintje over de finishlijn (lees verder onder de video).

8 kilo

Naast een mooie kans om zich te meten met de 400-meterloper had de training nog mooie effecten. “Ik ben 8 kilo afgevallen”, lacht De Clercq. “Al kan dat ook de stress zijn geweest, want het is een erg zwaar jaar geweest. Maar mentaal was het toch ook een goeie manier om de kop eens leeg te maken. Je krijgt terwijl je loopt ook zoveel inzichten.”

Trainen heeft De Clercq niet gedaan met Cédric Van Branteghem. “Neenee, zeker niet. Enkel vandaag hebben we samen gelopen, en veel gepraat ook. Dat ging vlot. In het weekend nam ik wel eens mijn zoon mee, die kon dan met de bmx mee en ik liep. Eigenlijk heel gezellig. Ja, ik ga het toch proberen blijven doen.”

Volledig scherm Gents burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) en ex-atleet Cédric Van Branteghem lopen de Soficon Halve Marathon. © rv