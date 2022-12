Burgemeester grijpt in na meerdere incidenten met groep daklozen: “Politie mag ze wegsturen of zelfs beboeten”

Brand

“Daar is al twee keer brand gesticht, met behoorlijk wat schade”, zegt burgemeester Mathias De Clercq . “De eerste keer, in juni, had iemand een brandend hoofdkussen proberen blussen in een wasbak, en had het daarna in een vuilnisbak gepropt, met behoorlijk wat rookontwikkeling tot gevolg. De politie heeft toen drie andere daklozen, die elk in een toilethokje lagen te slapen, moeten evacueren. Dat had dus wel anders kunnen aflopen. Na de laatste brandstichting begin november werd een vuilnisbak in brand gestoken. De schade kon worden beperkt tot de sanitaire ruimte, maar die is sindsdien afgesloten voor het publiek wegens onbruikbaar.”