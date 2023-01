Burgemeester en mobiliteitsschepen roepen in open brief op om te stoppen met ‘toeterterreur’ op E17

GentDe burgemeester en een schepen die communiceren via een open brief, het is niet alledaags. Toch ligt er vandaag eentje op tafel. Burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) en mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) richten zich daarin, samen met de bewonersgroep Viadukaduk, tot de vrachtwagenchauffeurs, met de vraag de toeteractie op de E17 in Gentbrugge te stoppen.

Sinds vrachtwagens slechts 70 kilometer per uur mogen rijden op het E17-viaduct in Gentbrugge, vond een aantal chauffeurs er niet beter op dat dat viaduct al toeterend te passeren. Vooral ‘s nachts houdt die ‘toeterterreur’ mensen uit hun slaap. De snelheidsverlaging kwam er na klachten van buurtbewoners over geluidshinder, dus moeten die buurtbewoners het nu maar ontgelden, lijkt de redering van de chauffeurs te zijn. Een ‘officieel aanspreekpunt’ van de actievoerders is er niet, en dus proberen de De Clercq en Watteeuw het nu via een open brief. Die klinkt als volgt.

Open brief

“De geluidsterreur op het E17-viaduct in Gentbrugge houdt nu al twee weken aan. Onophoudelijk getoeter om het luidst en om het langst, soms over de hele lengte van het viaduct. Sommige truckers spelen zelfs hele melodieën af. Het houdt mensen uit hun slaap, het zorgt voor stress, omwonenden worden stilaan wanhopig. Tot meer dan anderhalve kilometer verwijderd van het viaduct horen mensen het getoeter, bewoners die voorheen geen of weinig last hadden van het vrachtverkeer.

Laten we nog even herhalen waarom de snelheid voor de kerstvakantie is verlaagd van 90 naar 70 voor vrachtverkeer. Jaar na jaar slikt het E17-viaduct, die een woonwijk pal in twee snijdt, meer (vracht)verkeer. Dit brengt voor de buurt heel wat geluidsoverlast met zich mee. Zelfs met de recente aanpassing van de voegen, blijft het typische ‘gebonk’ van vooral vrachtwagens zeer aanwezig in de omliggende straten. Daarom hebben we gepleit om de snelheid van het vrachtverkeer tijdelijk te verlagen en het effect hiervan op het aantal geproduceerde decibels te meten. We hebben er alle begrip voor dat deze snelheidsbeperking van truckchauffeurs een aanpassing vraagt. Maar we doen dit voor de leefbaarheid van de omwonenden van het viaduct. Omwonenden die na jarenlang gebonk, nu wakker liggen van het getoeter.

Voor alle duidelijkheid: het is een kleine minderheid van truckers die zich misdraagt. Het overgrote deel van de 30.000 vrachtwagenchauffeurs die dagelijks over het viaduct rijden doet niet mee aan deze actie. Het gaat om enkelingen die de kostbare nachtrust van duizenden omwonenden verstoren. Mensen die de volgende dag moeten gaan werken of school lopen. Zorgverstrekkers die er net een zware shift op hebben zitten. Studenten die examens moeten afleggen. Dit is nefast voor hun fysieke en mentale gezondheid.

Wij roepen de transportorganisaties en vakbonden dan ook op om hun leden te sensibiliseren en transportbedrijven om hun chauffeurs aan te spreken op hun gedrag. Het tijdsverlies voor vrachtwagenchauffeurs over het hele traject is beperkt tot een luttele 35 seconden. Dit is peanuts op een traject van vaak honderden kilometers. Daarvoor nacht na nacht honderden kinderen, gezinnen, senioren uit hun slaap houden is buiten alle proportie. We vragen dan ook respect voor de omwonenden en roepen op tot dialoog. Iedereen verdient zijn nachtrust. Daaraan doelbewust raken over een lange periode is onmenselijk. Aan alle toeterende chauffeurs: jullie signaal is gehoord. Laat nu onze kinderen en andere bewoners slapen, respecteer ieders nachtrust, stop met deze actie en laten we praten.”

Mathias De Clercq, burgemeester

Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

Bewonersgroep Viadukaduk

