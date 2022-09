Burgelijke partij gaat in beroep tegen vrijspraak rusthuis voor gebrek aan voorzorg na moord op bewoonster

Volgens het openbaar ministerie moest de vzw een passende straf krijgen omdat het slachtoffer geen noodknop had en er geen hekje aan de deur van de dader was, maar de rechtbank oordeelde dat er geen oorzakelijk verband is met het overlijden .

De feiten gebeurden op 12 juli 2020 in woonzorgcentrum Tempelhof van vzw Domino in Gent. Een 61-jarige medebewoner met psychische problemen kon ‘s nachts zes keer ongezien de kamer van de dementerende vrouw binnengaan en verwondingen toebrengen bij het slachtoffer, dat geen alarmsysteem had om hulp te vragen. De vrouw leefde nog toen ze ‘s ochtends werd aangetroffen door het rusthuispersoneel, maar ze overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen. De medebewoner werd geïnterneerd, maar uit het onderzoek bleek dat het woonzorgcentrum mogelijk tekort was geschoten in de hulp aan het slachtoffer.