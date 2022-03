Burenruzie loopt volledig uit de hand: Turkse families staan oog in oog in Gentse rechtbank

GentTwee Turkse families, die elkaars buren zijn, stonden deze week oog in oog met elkaar in de Gentse rechtbank. De onderlinge ruzie, die intussen al enkele jaren aansleept en waarin bedreigingen niet geschuwd worden, werd voor één van de families te veel. Maar volgens de andere familie hadden zij evenveel recht om klacht in te dienen. “Alleen waren zij sneller dan ons.”

Nee, dit is geen nieuwe aflevering van ‘In de gloria’, maar pure realiteit. Twee Turkse families, die elkaar al jarenlang niet kunnen luchten, stonden deze week oog in oog in de Gentse rechtbank. Eén van die families maakte het te bont, waarna de andere familie klacht indiende. Het haantje van de pestende familie riskeert nu een celstraf van één jaar. Hij is amper 24 jaar oud en kijkt intussen al aan tegen een celstraf van 7 jaar voor andere feiten.

Aanhoudende bedreigingen

Eieren over de haag, een deurbel afgebroken, bloempotten stuk gemaakt... de lijst van overlast is lang. Toch zijn het niet deze feiten die de familie het meest kwetsen. “Er werd een valse klacht neergelegd tegen de vader van het gezin. De buren vertelden de politie dat hij een wapen in huis had. Wat volgde was een zes uur durende huiszoeking, die uiteindelijk niets opleverde”, vertelt het openbaar ministerie.

Ook een dochter van het gezin nam even het woord. “Ik werd bedreigd met verkrachting en zelfs met de dood. Het enige wat ik wil is op een normale manier kunnen leven. Met de fiets kunnen rijden zonder het gedacht dat zij mij of mijn familie iets zouden aandoen. Ik heb gevreesd om ontvoerd te worden of mijn zus dood aan te treffen thuis.” Een uitgebreid buurtonderzoek wees intussen uit dat de problemen gestart zijn toen de pestende familie er kwam wonen. Toch zien zij de feiten net iets anders.

Eén jaar cel

“De pesterijen komen van twee kanten en alle twee de families zijn elkaar waard. Het had evengoed omgekeerd kunnen zijn, maar zij waren gewoon eerst om de stap te zetten.” Volgens het openbaar ministerie is het toch bewezen dat vooral de tweede familie zich schuldig maakte en de boel opstookte. De buurjongen die het voortouw nam, riskeert een celstraf van één jaar. Een ander familielid hangt een celstraf van 10 maanden boven het hoofd. Twee anderen, meelopers volgens het openbaar ministerie, riskeren elk 6 maanden cel.