“Buitenlanders begrijpen woord ‘file’ niet”: in de cabine van trucker Christophe (50) op zoek naar de oorzaak van de ongevallen op de E17

Gentbrugge / DeinzeStond u dit jaar in de file op de E17? Veel kans dat de werken aan het viaduct in Gentbrugge er voor iets tussenzaten. Sinds het begin van de werken in april gebeurden al ruim 180 ongevallen. Een onverklaarbaar hoog cijfer. Of juist wel te verklaren? Onze reporter reed mee met een vrachtwagenchauffeur van firma Transport Cools uit Deinze om de pijnpunten aan de wegenwerken vast te stellen. Lees meer over de strafste Oost-Vlaamse verhalen van 2020 in dit dossier.