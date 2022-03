Buitenbad en ligweide van zwembad Rozebroeken mogen open blijven

Het was Manuel Mùgica Gonzalez (Open Vld) die een stand van zaken vroeg in de zwembadkwestie, en ‘toevallig’ blijkt er recent een uitspraak van het hof van beroep te zijn. “In een arrest van 24 februari heeft het hof van beroep de stad Gent, S&R, TMVW, de provincie en het Vlaams Gewest over de hele lijn gelijk gegeven”, zegt sportschepen Sofie Bracke (Open Vld). “Ook de schadeclaim van de buurtbewoner is afgewezen door het hof. Kort samengevat: de buurtbewoner kan niet aantonen dat hij schade lijdt door de infrastructuur van het zwembad, noch door de activiteiten die in het park plaatsvinden met toestemming van de stad, zoals bijvoorbeeld het Copacobanafestival. In een arrest van liefst 96 pagina’s worden alle inhoudelijke argumenten van de klager ongegrond verklaard. Alle vermeende onwettigheden, zowel over het Bijzonder Plan van Aanleg, over de bouwvergunning, het natuurdecreet, het bosdecreet en de milieuvergunning zijn van tafel geveegd. Concreet is dit het einde van dit dossier. S&R Rozebroeken kan deze zomer gewoon weer open, mét buitenbad en ligweide, en de activiteiten in het park kunnen blijven doorgaan. Al zullen we als stad uiteraard altijd rekening houden met de impact van activiteiten op de buurt.”