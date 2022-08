Buffalo’s verleiden (voorlopig) minder abonnees dan voorbije jaren: “Je betaalt hier inderdaad wat meer, maar je krijgt ook wel veel meer terug”

Gent 4 op de 10 buitenland­se chauffeurs betaalt knipboete niet. “Gentenaar wordt onmiddel­lijk beboet, een Brit hoeft niets te vrezen”

De 'knips’ van het Gentse circulatieplan blijven voor inkomsten zorgen. Nog steeds rijden chauffeurs er over, waarna ze automatisch beboet worden. Of toch: wanneer ze een Belgische, Nederlandse of Franse nummerplaat hebben. Andere chauffeurs ontspringen de dans. Maandelijks rijden gemiddeld 2.000 buitenlandse chauffeurs over zo’n knip. “Omdat 4 op de 10 aan een boete ontsnappen, loopt de stadskas jaarlijks 2 miljoen euro mis”, stelt Veli Yüksel vast.

