Buffalo’s stellen herbruikbare beker voor, coach Vanhaezebrouck geeft goeie voorbeeld: “Vandaag toch geen training op programma”

Ook dit jaar 125 publieke laadpalen erbij in Gent: laden in ondergrond­se parkings opmerke­lijk goedkoper

De Stad Gent wil in 2023 125 publieke laadpalen extra installeren. Zo hoopt de stad haar streefdoel tegen 2025 te halen. Ook het aantal semi-publieke palen zit in de lift. Gent blijft zo koploper in Vlaanderen.