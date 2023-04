Buffalo Tarik Tissoudali breekt vasten tijdens eerste iftar in Ghelamco Arena: “Opbrengst gaat naar Turkije en Syrië”

Zonnepane­len, dakterras én gemiddelde huurprijs van 365 euro: Thuispunt Gent opent nieuwe sociale woningen vlakbij Dampoort

Op een steenworp van het Stapelplein, vlak naast brunchbar Franz Gustav, trekken binnenkort 26 gezinnen in een nieuw sociaal appartement. Er wordt gestookt met de restwarmte van de nabijgelegen gascentrale, en op het terras is het heerlijk vertoeven in de zon. Kijk even mee rond.