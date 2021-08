Buddies van stervende Wieslaw trekken naar rechtbank, om hem ‘palliatief onderdak’ te geven. “Lukt het niet meer voor hem, dan hopelijk wel voor gelijkaardige gevallen”

GentDe buddies van de Poolse dakloze Wieslaw Sienkewiecz (73) hebben een advocaat onder de arm genomen. Ze willen in kortgeding alsnog afdwingen om de man op een palliatieve unit te laten opnemen, iets wat wettelijk gezien niet kan. “We procederen tegen de stad, wat we eigenlijk niet willen, maar er is geen andere weg.”

Hoelang Wieslaw nog heeft, is niet duidelijk. De man heeft uitgezaaide kanker, maar heeft ook waanideeën. Hij wil niet meer onder de scanner, en wil ook niet verdoofd worden. Hem medische zorgen toedienen is dus zo goed als onmogelijk. Maar hem laten sterven in een tent op straat is ook geen optie, vinden zijn ‘buddies’. 2,5 jaar lang al is Wieslaw in Gent, nadat hij uit Polen vertrok en jarenlang in Frankrijk rondzwierf. “Al 2,5 jaar lang hebben we alles geprobeerd om voor die man een deftige onderkomen te regelen", zegt Bert Buysse, één van de mensen die zich het lot van Wieslaw aantrekken. “Ook de stad heeft meegewerkt. Ook zij hebben echt alle pistes bekeken. Maar juridisch gezien blijkt het niet mogelijk hem te laten opnemen in een woonzorgcentrum, of ergens anders. Dus rest ons niks anders dan een kortgeding aan te spannen, al hopen we nog steeds dat het zover niet hoeft te komen.”

Betalen

“Dat kortgeding is gericht tegen de stad en het OCMW. We willen dat eigenlijk niet, maar dat is nu eenmaal de procedure, daar kunnen wij niks aan doen. Er is geen wettelijk kader voor mensen als Wieslaw. Hij heeft medische rechten in Polen, dat wel. Maar de procedure voor medische regularisatie zou veel te lang duren. Ook op andere geijkte procedures kan hij niet terugvallen. Hij is bijvoorbeeld niet meer in staat om zelf aanvragen te doen. Daarom gaan wij nu procederen, in zijn naam. Wie dat zal betalen? Misschien wil de advocaat een deel pro bono doen; er is ook de vzw Woongift die Wieslaw al 2,5 jaar financieel steunt, en de rest zal door de buddies zelf betaald worden. Dat moet dan maar. Komt het voor Wieslaw te laat, en sterft hij toch op straat in zijn tent, dan hopen we maar dat het een symbooldossier wordt. Dat er een wettelijk kader kan komen voor andere mensen zoals hij. In deze beschaafde wereld zou niemand op straat mogen sterven.”

De buddies uitten eerder deze week een noodkreet in onze krant. “Daar kregen we heel veel reacties op, heel vaak van buurtbewoners van Ekkergem”, zegt Bert. “Mensen willen helpen, maar we botsen telkens weer op de wet.”