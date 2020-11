Brutale inbraak in Zwijnaarde: “Gebruikten speciale rugzak van mijn zoontje om alles mee te nemen”

GentEen professionele inbrekersbende heeft zaterdagavond op brutale wijze toegeslagen in een woning in de Heerweg-Noord in Zwijnaarde. Ze sloegen een schuifraam van maar liefst 10 cm dik aan diggelen, waarna ze de gehele woning overhoop haalden. Uiteindelijk gingen ze aan de haal met enkele waardevolle juwelen, waaronder de trouwring van Jessica, die gesmolten was uit de trouwring van haar overleden papa. “Ik weet niet goed wat aan te vangen met mijn emoties. Het is echt een angstaanjagend gevoel”.

Toen Jessica zaterdag haar woning verliet, had ze een vreemd gevoel dat er iets zou gebeuren. Ze stak het licht in de keuken aan om potentiële inbrekers ervan te overtuigen dat ze thuis was. “Ze moeten mij in de gaten gehouden hebben, want enkele ogenblikken nadat ik vertrokken ben, hebben ze het raam van de schuifdeur aan diggelen geslagen”, vertelt een aangeslagen Jessica.

Buurman was thuis

De inbrekers namen een groot risico, want ze baanden zich een weg door de tuin van de buurman, die op dat moment zelfs thuis was. “Hij vertelde ons dat hij gehoord heeft dat er glas brak, maar hij dacht op geen enkel moment dat het inbrekers waren. Het was ook nog maar 19.15 uur, dan verwacht niemand dat natuurlijk”.

Volgens de politie zou het gaan om een professionele inbrekersbende. Het feit dat ze zich niet lieten afschrikken door het brandende keukenlicht laat uitschijnen dat ze het slachtoffer in de gaten hielden. Vervolgens slaagden ze er in om een schuifdeur met een dikte van zeker 10 centimeter aan diggelen te slagen en barricadeerden ze de voordeur om zich te beschermen tegen onverwachts bezoek.

Waardevolle juwelen

De inbraak liet weinig aan de verbeelding over. “Het was precies zoals in de films. Alle kastjes waren open gemaakt, alles lag overhoop”. Uiteindelijk gingen de dieven er vandoor met verschillende waardevolle juwelen. “Ze hebben mijn trouwring meegenomen die gesmolten was uit de trouwring van mijn overleden papa. Daarnaast namen ze ook een hartvormige rozenkwarts mee dat ik van mijn zoontje kreeg. Het breekt mijn hart dat dat weg is.”

De juwelen werden verzameld in een rugzak van Jessica haar zoontje. Via Facebook lanceerde ze een oproep, want de rugzak is een uniek exemplaar en dus makkelijker herkenbaar. “Mijn zoontje heeft een gehoorprobleem en heeft een cochleair implantaat van Cochlear. De rugzak die gestolen is wordt enkel gemaakt voor kindjes met zo’n implantaat. Het is dus een uniek stuk en erg herkenbaar”.

Volledig scherm De unieke rugzak van Cochlear die gestolen werd © rv

Oproep sociale media

Jessica deed een oproep op sociale media om te vragen of buurtbewoners iets verdachts opgemerkt hebben zaterdagavond. Daarnaast wilde ze anderen ook waarschuwen voor inbrekers die steeds vroeger feiten plegen. “Er is een avondklok, dus na middernacht vallen ze op en lopen ze groter gevaar om betrapt te worden door de politie”.