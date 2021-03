Brusselse jongeren zakken af naar Blaarmeersen om keet te schoppen met Gentse jongeren

Gent Hilke (12) uit Sint-Amandsberg wordt Studio 100-reporter: “Het zou wel fijn zijn mochten mensen me herkennen op straat”

30 maart Met Lieven Scheire, Jonas Geirnaert of Lukas Lelie wonen er heel wat Bekende Vlamingen in Sint-Amandsberg. De Gentse deelgemeente wordt al smalend het Hollywood aan de N70 genoemd én binnenkort komt er misschien nog een bekendheid bij. Vanaf zaterdag is Hilke Hutsebaut (12) uit de Beelbroekstraat te zien als vliegende reporter voor het Studio 100-programma Elaba!. “Hopelijk is dit de start van een tv-carrière”, zegt ze al glunderend.