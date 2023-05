Brusselse jongeren veroorzaken overlast op trein richting Gentse Blaarmeersen, politie grijpt in

Gentenaar Clovis (20) ontwerpt beachwear die comforta­bel én gewaagd is: “Badpakken zien er al jaren hetzelfde uit, dat kon ik beter”

Eén stuk, twee stukken met of zonder driehoekjes en met of zonder string: voila, elke bikini ter wereld. Kan beter, vond Gentenaar en mode-ontwerper Clovis Deviaene en dus zette hij zich aan de naaimachine. “Mijn stukken zitten ontzettend comfortabel, dat zeggen de modellen toch. Of je er veilig mee kan duiken, laat ik liever in het midden”.