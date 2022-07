Brusselse heethoofden zetten Blaarmeersen op stelten: twee redders in elkaar geslagen, één naar ziekenhuis overgebracht

Gent Zes eetkramen betrapt op gebruik van wegwerpma­te­ri­aal. “Iedereen gelijk voor de wet, vijf maakten het meteen in orde”

De stad heeft gisteren de 27 losse eetstanden gecontroleerd. Daarbij waren er 6 niet orde met de voorschriften. Ze serveerden hun eten wél in wegwerpmateriaal, terwijl duidelijk is gesteld dat dat niet mag. Enkel papieren servetten zijn toegelaten. “Eén kraam besloot zelf de rest van de dag te sluiten, de rest stelde zich meteen in orde.”

